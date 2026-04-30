    Tehran Vaşinqtona növbəti eskalasiyadan çəkinmək barədə xəbərdarlıq edib

    30 aprel, 2026
    Tehran Vaşinqtona növbəti eskalasiyadan çəkinmək barədə xəbərdarlıq edib

    Vaşinqton tərəfindən Tehrana qarşı hər hansı yeni təcavüz ABŞ üçün fəlakətlə nəticələnəcək.

    "Report" İranın "Press TV" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bunu İranın ali rəhbərinin hərbi müşaviri Möhsün Rzayi bildirib.

    O, "Amerika fövqəldövlətini Fars körfəzi və Oman dənizi sularında qərq etməklə" hədələyib.

    "Biz onların xeyli sayda hərbi qulluqçusunu əsir götürəcəyik", - deyə o vurğulayıb və əlavə edib ki, Amerika tərəfi üçün "ən sərfəli həll yolu" vəziyyətin normallaşdırılması üçün İranın irəli sürdüyü şərtlərlə razılaşmaqdır.

    İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Şəhram İrani isə, öz növbəsində, ABŞ-nin hərbi əməliyyatları bərpa edəcəyi halda, dərhal cavab veriləcəyini bildirib.

    "Əgər onlar bizə tərəf daha bir addım atarlarsa, anında operativ tədbirlər görəcəyik", - İrani qeyd edib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb. Saatlarla davam edən danışıqlar tərəflərin mövqelərindəki fərqlərə görə nəticəsiz başa çatıb.

    Media yazıb ki, aprelin 27-də İslamabadda, İran və ABŞ arasında danışıqların növbəti raundu keçirilməli idi və bunu Ağ Ev də təsdiqləmişdi. ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və dövlət başçısının kürəkəni Cared Kuşner şənbə günü İslamabada uçmalı idilər, lakin bundan qısa müddət əvvəl Tramp öz nümayəndələrinin Pakistana səfərini ləğv etdiyini bildirib.

    Bloklanması dünyada enerji böhranına səbəb olan Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyət qeyri-müəyyən olaraq qalır, hər iki tərəf müxtəlif fasilələrlə onun açıldığını elan edir, lakin faktiki olaraq regionda gəmiçilik dayandırılıb.

    В Тегеране предостерегли Вашингтон от дальнейшей эскалации

