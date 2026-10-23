Cəlilabadın icra başçısına yeni müavin təyin olunub
Daxili siyasət
- 23 oktyabr, 2026
- 11:12
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Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısına yeni müavin təyinatı həyata keçirilib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Cəlilovun müvafiq əmri ilə Vahid Mirzəyev icra başçısının müavini – Sosial-iqtisadi və memarlıq-tikinti məsələləri şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin olunub.
Qeyd edək ki, V. Mirzəyev bu təyinata qədər Cəlilabad bələdiyyəsinin sədri vəzifəsini icra edib.
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