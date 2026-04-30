В Тегеране предостерегли Вашингтон от дальнейшей эскалации

Любая новая агрессия со стороны Вашингтона в отношении Тегерана обернется катастрофой для США.

Как передает Report со ссылкой на иранский телеканал Press TV, об этом заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

Он пригрозил потопить "американскую сверхдержаву в водах Персидского залива и Оманского моря".

"Следует быть готовыми к тому, что мы захватим в плен значительное число их военнослужащих", - подчеркнул он, добавив, что "наиболее выгодным решением" для американской стороны стало бы согласие с условиями, предъявленными Ираном для нормализации обстановки.

Командующий иранскими ВМС Шахрам Ирани, в свою очередь, гарантировал незамедлительный ответ в случае возобновления военных действий США.

"Если они сделают еще один шаг навстречу, мы моментально предпримем оперативные действия", - заявил Ирани.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.