WSJ: Госдеп США поручил посольствам за рубежом продвигать новую коалицию по Ормузу

Власти США направили другим государствам предложение войти в состав новой международной коалиции, призванной гарантировать свободу навигации через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно их сведениям, Госдепартамент направил в американские дипломатические представительства за рубежом материалы о новой инициативе в сфере морского судоходства и поручил дипломатам убеждать правительства зарубежных стран поддержать ее. Создаваемая под руководством Вашингтона коалиция, как пишет издание, призвана содействовать обмену разведывательной информацией между участниками, координации дипломатических действий и контролю за исполнением санкционного режима.

Несмотря на то что формируемое объединение не предполагает военной направленности, в документе, направленном посольствам, Госдепартамент рекомендует предлагать представителям иностранных государств выступить в роли "дипломатических и/или военных партнеров".

Ранее США уже выступали с аналогичным призывом к формированию международной коалиции для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. В середине марта американский президент Дональд Трамп заявил, что государства, зависящие от нефтяных поставок через этот стратегический водный путь, обязаны содействовать беспрепятственному проходу торговых судов. Он обратился с соответствующим призывом, в частности, к Великобритании, Китаю, Южной Корее, Франции и Японии. Тем не менее, как отмечали американские средства массовой информации, первоначальная инициатива Вашингтона не получила должной поддержки. Позднее глава Белого дома заявлял, что США не требуется помощь в решении иранского вопроса.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.