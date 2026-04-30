    На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 30 апреля, 2026
    • 08:27
    На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

    5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    10. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    11. Приморская улица, от Площади Флага в направлении круга "Азнефть".

    Ситуация на дорогах Пробки на дорогах Баку
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

