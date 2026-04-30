    • 30 апреля, 2026
    Axios: Трамп всерьез рассматривает возобновление боевых действий против Ирана

    Глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер запланировал на 30 апреля проведение специального брифинга для президента США Дональда Трампа, в ходе которого будут представлены новые потенциальные сценарии возобновления военных действий против Ирана.

    Как передает Report, об этом пишет портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

    "Этот брифинг свидетельствует о том, что Трамп всерьез изучает перспективу возобновления крупномасштабных боевых операций - либо с целью преодоления тупиковой ситуации, сложившейся в ходе переговорного процесса, либо для нанесения решающего удара на завершающем этапе конфликта", - подчеркнуло издание.

    По данным его собеседников, один из сценариев предусматривает захват части Ормузского пролива для возобновления по нему коммерческого судоходства. Такая операция, указал источник, может включать в себя применение сухопутных войск.

    В Белом доме информацию комментировать не стали.

    Ранее Axios писал, что США подготовили план "короткой и мощной" волны ударов по Ирану, которые могут быть нанесены для преодоления тупика в переговорном процессе.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.

    "Axios": Tramp İrana qarşı döyüş əməliyyatlarının bərpasını ciddi şəkildə nəzərdən keçirir

