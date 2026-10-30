Кобахидзе: Новые порты повысят транзитный потенциал Грузии
- 30 октября, 2026
- 10:47
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Проекты порта Анаклия и нового международного аэропорта Тбилиси в будущем еще больше повысят транзитно-логистический потенциал Грузии.
Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на 11-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.
По его словам, одним из важных направлений стратегических отношений между двумя странами является сотрудничество в энергетической сфере.
Премьер отметил, что совместные проекты такие как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, нефтепровод Баку-Супса и Южный газовый коридор на протяжении многих лет вносят вклад в транзит энергоресурсов и обеспечение энергобезопасности Европы.
Кобахидзе также подчеркнул, что Грузия сотрудничает в развитии проекта зеленой энергетики с участием Азербайджана (Caspian-Black Sea-Europe Green Energy Corridor - ред.). Цель проекта - обеспечение транспортировки возобновляемых энергоресурсов на европейский энергетический рынок через Южный Кавказ.
Премьер добавил, что сотрудничество между двумя странами охватывает также сферы обороны, культуры, образования, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма и окружающей среды. Он отметил, что Грузия готова укреплять существующие связи и вносить вклад в формирование новых направлений сотрудничества.