Али Асадов: Надеемся на скорое начало строительства здания азербайджанского театра в Тбилиси
- 30 октября, 2026
- 10:49
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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил надежду, что строительство нового здания Тбилисского профессионального азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева начнется в ближайшее время.
Как сообщает Report, об этом он заявил, выступая на 11-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией в Сигнахи.
По его словам, культурно-гуманитарная сфера, как и прежде, остается одним из основных направлений сотрудничества.
А.Асадов отметил, что азербайджанская и грузинская общины, проживающие в обеих странах, играют особую роль в развитии двусторонних отношений.
"Обеспечение возможностей получения образования на родном языке и функционирование соответствующих школ служат дальнейшему укреплению связей между нашими народами", - подчеркнул он.