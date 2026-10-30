Али Асадов: Надеемся на скорое начало строительства здания азербайджанского театра в Тбилиси

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил надежду, что строительство нового здания Тбилисского профессионального азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева начнется в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом он заявил, выступая на 11-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией в Сигнахи.

По его словам, культурно-гуманитарная сфера, как и прежде, остается одним из основных направлений сотрудничества.

А.Асадов отметил, что азербайджанская и грузинская общины, проживающие в обеих странах, играют особую роль в развитии двусторонних отношений.

"Обеспечение возможностей получения образования на родном языке и функционирование соответствующих школ служат дальнейшему укреплению связей между нашими народами", - подчеркнул он.