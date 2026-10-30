Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Али Асадов: Надеемся на скорое начало строительства здания азербайджанского театра в Тбилиси

    Kультурная политика
    • 30 октября, 2026
    • 10:49
    Али Асадов: Надеемся на скорое начало строительства здания азербайджанского театра в Тбилиси

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил надежду, что строительство нового здания Тбилисского профессионального азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева начнется в ближайшее время.

    Как сообщает Report, об этом он заявил, выступая на 11-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией в Сигнахи.

    По его словам, культурно-гуманитарная сфера, как и прежде, остается одним из основных направлений сотрудничества.

    А.Асадов отметил, что азербайджанская и грузинская общины, проживающие в обеих странах, играют особую роль в развитии двусторонних отношений.

    "Обеспечение возможностей получения образования на родном языке и функционирование соответствующих школ служат дальнейшему укреплению связей между нашими народами", - подчеркнул он.

    Али Асадов Азербайджанский драматический театр в Тбилиси Азербайджано-грузинские отношения Межправительственная комиссия (МПК)
    Əli Əsədov: Tbilisi Peşəkar Azərbaycan Dram Teatrının yeni binasının tikintisinin başlanacağına ümidvarıq
    Ali Asadov hopes construction of Azerbaijani theater in Tbilisi will begin soon
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    11:02
    В Милли Меджлисе началось пленарное заседание
    Милли Меджлис
    11:00
    Азербайджан предпринимает важные шаги для обеспечения продбезопасности
    АПК
    10:54
    В Азербайджане произведено сельхозпродукции более чем на 11 млрд манатов в 2026г
    АПК
    10:51
    Латвия и Азербайджан готовят новые инициативы для укрепления сотрудничества
    Внешняя политика
    10:49
    Цены на газ в Европе выросли на 3%
    Энергетика
    10:49
    Али Асадов: Надеемся на скорое начало строительства здания азербайджанского театра в Тбилиси
    Kультурная политика
    10:48
    Али Асадов: Азербайджан оперативно поддержал Грузию во время летней аварии в энергосистеме
    Внешняя политика
    10:47
    Кобахидзе: Новые порты повысят транзитный потенциал Грузии
    В регионе
    10:44
    АЖД: Проектирование линии Ени-Сураханы - Говсан завершено на 30%
    Инфраструктура
    Лента новостей