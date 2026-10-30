Али Асадов: Азербайджан лидирует по объему инвестиций в Грузию - $4 млрд

Азербайджан занимает первое место среди стран по объему инвестиций в Грузию, вложив в соседнюю республику около $4 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая в Сигнахи на XI заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в инвестиционной сфере демонстрирует хорошую динамику. Азербайджан лидирует по объему инвестиций в Грузию, вложив около $4 млрд", - сказал глава правительства.

Он отметил, что Грузия остается одним из основных торговых партнеров Азербайджана. За девять месяцев текущего года товарооборот между двумя странами вырос на 42%, превысил показатель за весь прошлый год и приблизился к $1 млрд.

Асадов назвал транспортно-транзитную сферу одним из важнейших направлений сотрудничества двух стран.

"Наши страны продолжают совместные усилия по развитию Среднего коридора. Ввод железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, являющейся важной частью Среднего коридора, в эксплуатацию на полную мощность и увеличение ее пропускной способности до 5 млн тонн служат ярким примером нашего успешного сотрудничества", - подчеркнул премьер-министр.