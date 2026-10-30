İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Baş nazir: Azərbaycanın Gürcüstana investisiyaları 4 milyard dollara çatıb

    Biznes
    • 30 oktyabr, 2026
    • 10:36
    Baş nazir: Azərbaycanın Gürcüstana investisiyaları 4 milyard dollara çatıb
    Əli Əsədov

    İnvestisiya sahəsində Azərbaycanla Gürcüstan arasında əməkdaşlıq yaxşı dinamika nümayiş etdirir və Azərbaycan Gürcüstana ən çox sərmayə yatıran ölkədir - 4 mlrd. dollara yaxın.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Baş nazir Əli Əsədov Siqnaxidə Azərbaycan-Gürcüstan iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın 11-ci iclasında çıxış edərkən deyib.

    O qeyd edib ki, Gürcüstan Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarından biridir və cari ilin 9 ayı ərzində ticarət dövriyyəsi 42 % artaraq ötən ilin ümumi göstəricisini üstələmiş və 1 mlrd. dollara yaxınlaşıb.

    Ə. Əsədov nəqliyyat-tranzit sahəsinin iki ölkə arasında əməkdaşlığın ən vacib istiqamətlərindən biri olduğunu deyib:

    "Ölkələrimiz Orta Dəhlizin inkişafı naminə birgə səylərini davam etdirirlər. Orta Dəhlizin vacib hissəsi olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tam potensialı ilə istismara verilməsi və yükaşırma qabiliyyətinin 5 milyon tonadək artırılması uğurlu işbirliyimizin bariz nümunəsidir".

    Əli Əsədov
    Али Асадов: Азербайджан лидирует по объему инвестиций в Грузию - $4 млрд
    Azerbaijan is Georgia's largest investor with nearly $4 billion, Asadov says
    MiniBoss
    MiniBoss

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