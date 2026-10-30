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    Али Асадов: Азербайджан оперативно поддержал Грузию во время летней аварии в энергосистеме

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 10:48
    Али Асадов: Азербайджан оперативно поддержал Грузию во время летней аварии в энергосистеме

    После серьезной аварии, произошедшей в энергосистеме Грузии в июле, Азербайджан по обращению грузинской стороны оказал оперативную поддержку.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на 11-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией в Сигнахи.

    Он отметил, что обмен мощностями между электроэнергетическими системами двух стран был значительно увеличен и в настоящее время продолжает поддерживаться на этом уровне.

    "Совместно реализованные нами мегапроекты в энергетической сфере - БТД и Южный газовый коридор - сегодня играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности региона и Европы, а также в диверсификации маршрутов энергоснабжения. Сегодня азербайджанский газ уже экспортируется в 16 стран", - заявил премьер-министр.

    Али Асадов сообщил, что в качестве успешного результата сотрудничества в сфере зеленой энергетики две страны приступили к созданию коридора "зеленой" энергии в Европу.

    По его словам, этот проект также будет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

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