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    АЖД: Проектирование линии Ени-Сураханы - Говсан завершено на 30%

    Инфраструктура
    • 30 октября, 2026
    • 10:44
    АЖД: Проектирование линии Ени-Сураханы - Говсан завершено на 30%

    На восстанавливаемой железнодорожной линии Ени-Сураханы - Говсан планируется построить или реконструировать четыре станции, при этом проектные работы уже выполнены на 30%.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник пресс-службы "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

    По его словам, АЖД продолжает реализацию мероприятий в сфере железнодорожной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий.

    "Государственная программа наряду с линиями Бакиханов - Бина - Гала, Забрат - Маштага - Баглар и Гарадаг - Гюздек предусматривает восстановление линии Ени-Сураханы - Говсан. Проведен анализ путевой инфраструктуры указанных железнодорожных линий и начаты проектные работы", - сообщил Гаджиев.

    Он отметил, что проектирование линии Ени-Сураханы - Говсан завершено на 30%. Зарегистрированы 111 собственников жилых домов и нежилых объектов, расположенных в охранной зоне линии и попадающих в зону строительных работ. С ними подписаны соответствующие протоколы и выплачены компенсации.

    По его словам, снос объектов, находившихся в охранной зоне этой линии, завершен. Для обеспечения безопасности движения начаты работы по установке ограждений.

    Кроме того, проведены работы по оптимизации станций и определены места их размещения.

    "На линии Ени-Сураханы - Говсан в общей сложности планируется строительство или восстановление четырех станций. Три из них будут расположены на территории Говсана", - добавил Гаджиев.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Бахтияр Гаджиев
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    Yeni Suraxanı–Hövsan dəmiryol xətti bərpa ediləcək, layihələndirmə işlərinin 30 %-i yekunlaşıb
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