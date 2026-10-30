АЖД: Проектирование линии Ени-Сураханы - Говсан завершено на 30%

На восстанавливаемой железнодорожной линии Ени-Сураханы - Говсан планируется построить или реконструировать четыре станции, при этом проектные работы уже выполнены на 30%.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник пресс-службы "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

По его словам, АЖД продолжает реализацию мероприятий в сфере железнодорожной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий.

"Государственная программа наряду с линиями Бакиханов - Бина - Гала, Забрат - Маштага - Баглар и Гарадаг - Гюздек предусматривает восстановление линии Ени-Сураханы - Говсан. Проведен анализ путевой инфраструктуры указанных железнодорожных линий и начаты проектные работы", - сообщил Гаджиев.

Он отметил, что проектирование линии Ени-Сураханы - Говсан завершено на 30%. Зарегистрированы 111 собственников жилых домов и нежилых объектов, расположенных в охранной зоне линии и попадающих в зону строительных работ. С ними подписаны соответствующие протоколы и выплачены компенсации.

По его словам, снос объектов, находившихся в охранной зоне этой линии, завершен. Для обеспечения безопасности движения начаты работы по установке ограждений.

Кроме того, проведены работы по оптимизации станций и определены места их размещения.

"На линии Ени-Сураханы - Говсан в общей сложности планируется строительство или восстановление четырех станций. Три из них будут расположены на территории Говсана", - добавил Гаджиев.