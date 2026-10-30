Латвия и Азербайджан готовят новые инициативы для укрепления сотрудничества
- 30 октября, 2026
- 10:51
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Латвия и Азербайджан планируют развивать двустороннее сотрудничество.
Как передает Report, об этом написал директор департамента двусторонней политики министерства иностранных дел Латвии Улдис Микутс в соцсети X по итогам встречи с послом Азербайджана Нарминой Мустафаевой.
"Вчера состоялась очень продуктивная беседа с послом Азербайджана Нарминой Мустафаевой о путях укрепления двустороннего и более широкого сотрудничества между нашими странами. Рад, что уже намечено множество позитивных инициатив", - написал он.
Veru good discussion yesterday with Ambassador of Azerbaijan @NermineMustafa2 on the ways to strenghten bilateral and broader cooperation between our countries, glad that a lot of positive initiatives are in the pipeline 🇱🇻🤝🏻🇦🇿 @Latvian_MFA— Uldis Mikuts (@UldisMikuts) October 30, 2026