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    Латвия и Азербайджан готовят новые инициативы для укрепления сотрудничества

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 10:51
    Латвия и Азербайджан готовят новые инициативы для укрепления сотрудничества

    Латвия и Азербайджан планируют развивать двустороннее сотрудничество.

    Как передает Report, об этом написал директор департамента двусторонней политики министерства иностранных дел Латвии Улдис Микутс в соцсети X по итогам встречи с послом Азербайджана Нарминой Мустафаевой.

    "Вчера состоялась очень продуктивная беседа с послом Азербайджана Нарминой Мустафаевой о путях укрепления двустороннего и более широкого сотрудничества между нашими странами. Рад, что уже намечено множество позитивных инициатив", - написал он.

    Улдис Микутс Нармина Мустафаева Азербайджано-латвийские отношения
    Latviya və Azərbaycan əməkdaşlığı gücləndirmək üçün yeni təşəbbüslər hazırlayır
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