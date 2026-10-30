Кобахидзе: Экономическое сотрудничество Баку и Тбилиси - один из столпов стратегического партнерства
- 30 октября, 2026
- 10:40
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Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Грузией является одним из основных столпов стратегического партнерства.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на 11-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией в городе Сигнахи.
Он отметил, что на фоне геополитических изменений в регионе особое значение имеют укрепление мира и стабильности между странами Южного Кавказа, мирное сосуществование и продолжение диалога.
Премьер-министр подчеркнул, что приветствует начавшийся между соседними странами мирный процесс. Он выразил надежду, что мирные инициативы в регионе будут продолжены и откроются новые возможности для экономического развития.
По словам Ираклия Кобахидзе, прочные отношения и высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Грузией позволяют шире использовать потенциал экономического сотрудничества.
Он добавил, что стороны стремятся повысить торговый потенциал грузинской продукции, диверсифицировать торговые связи и далее расширять инвестиционную деятельность.