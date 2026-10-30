Кобахидзе: Экономическое сотрудничество Баку и Тбилиси - один из столпов стратегического партнерства

Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Грузией является одним из основных столпов стратегического партнерства.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на 11-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией в городе Сигнахи.

Он отметил, что на фоне геополитических изменений в регионе особое значение имеют укрепление мира и стабильности между странами Южного Кавказа, мирное сосуществование и продолжение диалога.

Премьер-министр подчеркнул, что приветствует начавшийся между соседними странами мирный процесс. Он выразил надежду, что мирные инициативы в регионе будут продолжены и откроются новые возможности для экономического развития.

По словам Ираклия Кобахидзе, прочные отношения и высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Грузией позволяют шире использовать потенциал экономического сотрудничества.

Он добавил, что стороны стремятся повысить торговый потенциал грузинской продукции, диверсифицировать торговые связи и далее расширять инвестиционную деятельность.