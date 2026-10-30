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    Али Асадов: Развитие связей с Грузией в числе приоритетов внешней политики Азербайджана

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 10:40
    Али Асадов: Развитие связей с Грузией в числе приоритетов внешней политики Азербайджана

    Развитие связей с Грузией является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, выступая на 11-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией в Сигнахи.

    Премьер отметил, что народы Азербайджана и Грузии на протяжении веков жили в условиях дружбы и добрососедства.

    "За прошедший период наше стратегическое партнерство поднялось на качественно новый этап. Динамика политического диалога на высшем уровне играет ведущую роль в укреплении сотрудничества", - отметил он.

    Асадов подчеркнул, что в этом отношении особое значение имеют состоявшийся в апреле государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию и визит Ираклия Кобахидзе в Азербайджан в мае (на WUF13 - ред.).

    "Эти визиты и достигнутые договоренности еще раз подтвердили стратегический характер наших отношений и придали дополнительный импульс углублению сотрудничества по различным направлениям. В рамках международных организаций мы всегда поддерживали друг друга. Особо хотел бы подчеркнуть нашу взаимную поддержку в вопросах территориальной целостности и суверенитета", - отметил он.

    Али Асадов Ираклий Кобахидзе Межправкомиссия Азербайджано-грузинские отношения
    Əli Əsədov: Gürcüstanla əlaqələrin inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın xarici siyasət prioritetlərindən biridir
    Asadov: Ties with Georgia are a foreign policy priority for Azerbaijan
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