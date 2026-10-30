Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Цены на газ в Европе выросли на 3%

    Энергетика
    • 30 октября, 2026
    • 10:49
    Цены на газ в Европе выросли на 3%

    Биржевые цены на газ в Европе на последних торгах месяца выросли на 3%, превысив уровень в $1 160 за тысячу кубометров.

    Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

    Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $1 141,9 (+1,2%). Далее показатель составил $1 163,7 (+3,1%).

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $1 128,8 за тысячу кубометров.

    Цена на газ Цены на газ в Европе
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    11:02
    В Милли Меджлисе началось пленарное заседание
    Милли Меджлис
    11:00
    Азербайджан предпринимает важные шаги для обеспечения продбезопасности
    АПК
    10:54
    В Азербайджане произведено сельхозпродукции более чем на 11 млрд манатов в 2026г
    АПК
    10:51
    Латвия и Азербайджан готовят новые инициативы для укрепления сотрудничества
    Внешняя политика
    10:49
    Цены на газ в Европе выросли на 3%
    Энергетика
    10:49
    Али Асадов: Надеемся на скорое начало строительства здания азербайджанского театра в Тбилиси
    Kультурная политика
    10:48
    Али Асадов: Азербайджан оперативно поддержал Грузию во время летней аварии в энергосистеме
    Внешняя политика
    10:47
    Кобахидзе: Новые порты повысят транзитный потенциал Грузии
    В регионе
    10:44
    АЖД: Проектирование линии Ени-Сураханы - Говсан завершено на 30%
    Инфраструктура
    Лента новостей