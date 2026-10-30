Цены на газ в Европе выросли на 3%
Энергетика
- 30 октября, 2026
- 10:49
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Биржевые цены на газ в Европе на последних торгах месяца выросли на 3%, превысив уровень в $1 160 за тысячу кубометров.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $1 141,9 (+1,2%). Далее показатель составил $1 163,7 (+3,1%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $1 128,8 за тысячу кубометров.
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