Цены на газ в Европе выросли на 3%

Биржевые цены на газ в Европе на последних торгах месяца выросли на 3%, превысив уровень в $1 160 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $1 141,9 (+1,2%). Далее показатель составил $1 163,7 (+3,1%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $1 128,8 за тысячу кубометров.