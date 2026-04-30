"Axios": Tramp İrana qarşı döyüş əməliyyatlarının bərpasını ciddi şəkildə nəzərdən keçirir
- 30 aprel, 2026
- 08:34
ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri admiral Bred Kuper aprelin 30-da ABŞ Prezidenti Donald Tramp üçün İrana qarşı hərbi əməliyyatların bərpasının yeni potensial ssenarilərinin təqdim olunacağı xüsusi brifinq keçirməyi planlaşdırıb, bu brifinqin gedişində.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" portalı məlumatlı mənbələrə istinadən yazıb.
"Bu brifinq onu göstərir ki, Tramp irimiqyaslı döyüş əməliyyatlarının bərpası perspektivini - ya danışıqlar prosesi gedişində yaranmış çıxılmaz vəziyyəti aradan qaldırmaq məqsədilə, ya da münaqişənin yekun mərhələsində həlledici zərbə endirmək üçün - ciddi şəkildə öyrənir", - nəşr vurğulayıb.
Nəşrin həmsöhbətlərinin məlumatına görə, ssenarilərdən biri Hörmüz boğazında kommersiya gəmiçiliyini bərpa etmək üçün onun bir hissəsinin ələ keçirilməsini nəzərdə tutur. Mənbə bildirib ki, belə bir əməliyyat quru qoşunlarının tətbiqini özündə ehtiva edə bilər.
Ağ evdə məlumatı şərh etməyiblər.
Daha əvvəl "Axios" yazmışdı ki, ABŞ danışıqlar prosesindəki çıxılmaz vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün İrana endirilə biləcək "qısa və güclü" zərbələr dalğasının planını hazırlayıb.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.
İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb. Saatlarla davam edən danışıqlar tərəflərin mövqelərindəki fərqlərə görə nəticəsiz başa çatıb.
Media yazıb ki, aprelin 27-də İslamabadda, İran və ABŞ arasında danışıqların növbəti raundu keçirilməli idi və bunu Ağ Ev də təsdiqləmişdi. ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və dövlət başçısının kürəkəni Cared Kuşner şənbə günü İslamabada uçmalı idilər, lakin bundan qısa müddət əvvəl Tramp öz nümayəndələrinin Pakistana səfərini ləğv etdiyini bildirib.
Bloklanması dünyada enerji böhranına səbəb olan Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyət qeyri-müəyyən olaraq qalır, hər iki tərəf müxtəlif fasilələrlə onun açıldığını elan edir, lakin faktiki olaraq regionda gəmiçilik dayandırılıb.