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    "Qarabağ" "Neftçi" ilə oyunun son dəqiqəsində məğlubiyyətdən xilas olub

    Futbol
    • 17 oktyabr, 2026
    • 21:00
    Qarabağ Neftçi ilə oyunun son dəqiqəsində məğlubiyyətdən xilas olub

    Misli Premyer Liqasının VIII turunda daha bir oyun keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Qarabağ" "Neftçi"ni qəbul edib.

    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutan qarşılaşma heç-heçə ilə bitib - 3:3.

    "Ağ-qaralar"ın qollarını 11 və 34-cü dəqiqədə Qustavo Klisman, 52-ci dəqiqədə Draqolyub Saviç vurublar. Ağdam klubunda 18-ci dəqiqədə Aleksey Kaşuk, 89-cu dəqiqədə Renaldo Sefas, 90+5-ci dəqiqədə Kadi Borges fərqləniblər.

    Hər iki kollektivin 17 xalı var. "Neftçi" ikinci, ehtiyatda daha bir matçı olan "Qarabağ" üçüncü sıradadır.

    Günün ilk görüşündə "Sabah" səfərdə "Qəbələ"ni dörd cavabsız qolla üstələyib.

    Xatırladaq ki, tura oktyabrın 18-də yekun vurulacaq. Əvvəlki oyunlarda "Şamaxı" "Şəfa"nı (3:2), "Sumqayıt" isə "Araz-Naxçıvan"ı (2:1) məğlub edib.

    Misli Premyer Liqası Qarabağ FK Neftçi FK
    "Карабах" и "Нефтчи" сыграли вничью в матче Премьер-лиги Азербайджана
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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