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    "Карабах" и "Нефтчи" сыграли вничью в матче Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    • 17 октября, 2026
    • 21:04
    Карабах и Нефтчи сыграли вничью в матче Премьер-лиги Азербайджана

    В VIII туре Премьер-лиги Азербайджана состоялся еще один матч.

    Как сообщает Report, во второй встрече игрового дня "Карабах" принимал "Нефтчи".

    Матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился результативной ничьей - 3:3.

    В составе "Нефтчи" дубль оформил Густаво Клиcман (11-я и 34-я минуты), еще один мяч забил Драголюб Савич (52-я). У агдамского клуба отличились Алексей Кащук (18-я), Реналдо Сефас (89-я) и Кади Боржес (90+5-я).

    Обе команды набрали по 17 очков. "Нефтчи" занимает второе место в турнирной таблице, а "Карабах", у которого есть игра в запасе, располагается на третьей строчке.

    В первом матче дня "Сабах" на выезде разгромил "Габалу" со счетом 4:0.

    Напомним, что VIII тур завершится 18 октября. В предыдущих встречах "Шамахы" обыграл "Шафа" (3:2), а "Сумгайыт" победил "Араз-Нахчыван" (2:1).

    ФК Нефтчи ФК Карабах Премьер-лига Азербайджана
    "Qarabağ" "Neftçi" ilə oyunun son dəqiqəsində məğlubiyyətdən xilas olub
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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