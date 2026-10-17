"Карабах" и "Нефтчи" сыграли вничью в матче Премьер-лиги Азербайджана

В VIII туре Премьер-лиги Азербайджана состоялся еще один матч.

Как сообщает Report, во второй встрече игрового дня "Карабах" принимал "Нефтчи".

Матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился результативной ничьей - 3:3.

В составе "Нефтчи" дубль оформил Густаво Клиcман (11-я и 34-я минуты), еще один мяч забил Драголюб Савич (52-я). У агдамского клуба отличились Алексей Кащук (18-я), Реналдо Сефас (89-я) и Кади Боржес (90+5-я).

Обе команды набрали по 17 очков. "Нефтчи" занимает второе место в турнирной таблице, а "Карабах", у которого есть игра в запасе, располагается на третьей строчке.

В первом матче дня "Сабах" на выезде разгромил "Габалу" со счетом 4:0.

Напомним, что VIII тур завершится 18 октября. В предыдущих встречах "Шамахы" обыграл "Шафа" (3:2), а "Сумгайыт" победил "Араз-Нахчыван" (2:1).