Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    В регионе
    • 30 апреля, 2026
    • 07:20
    КСИР: США блокируют иранские порты для ослабления КНР, РФ и Европы

    США ввели морскую блокаду иранских портов, чтобы ослабить Китай, Россию и Европу.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в соцсети Х.

    "Администрация [президента США Дональда] Трампа перешло от стратегии "управления мировой энергетикой" к "подрывной деятельности", введя морскую блокаду в рамках масштабного подрывного проекта по ослаблению Китая, России и Европы", - отмечается в сообщении.

    При этом иранская разведка считает, что в Белом доме уже поняли, что их "проект потерпел неудачу".

    "Тегеран превратился в центр "коалиции против подрывной деятельности", - подчеркивается в публикации.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Корпус стражей исламской революции (КСИР)
    SEPAH: ABŞ blokadanı Çin, Rusiya və Avropanı zəiflətmək üçün başladıb

    Последние новости

    01:48

    Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в Нюрнберге

    Внутренняя политика
    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    Лента новостей