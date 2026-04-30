КСИР: США блокируют иранские порты для ослабления КНР, РФ и Европы
- 30 апреля, 2026
- 07:20
США ввели морскую блокаду иранских портов, чтобы ослабить Китай, Россию и Европу.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в соцсети Х.
"Администрация [президента США Дональда] Трампа перешло от стратегии "управления мировой энергетикой" к "подрывной деятельности", введя морскую блокаду в рамках масштабного подрывного проекта по ослаблению Китая, России и Европы", - отмечается в сообщении.
При этом иранская разведка считает, что в Белом доме уже поняли, что их "проект потерпел неудачу".
"Тегеран превратился в центр "коалиции против подрывной деятельности", - подчеркивается в публикации.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.
В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.