Bloomberg: США могут задействовать в операции против Ирана гиперзвуковые ракеты

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) направило запросило переброску гиперзвуковых ракет Dark Eagle в ближневосточный регион с целью их возможного применения против Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно имеющимся данным, в случае положительного решения по данному запросу речь пойдет о первом в истории развертывании американского гиперзвукового вооружения.

CENTCOM мотивировало свою инициативу тем, что иранская сторона передислоцировала свои пусковые установки на расстояние, превышающее радиус действия баллистической ракеты Precision Strike Missile, способной поражать цели на дальности свыше 300 миль (около 482 км), уточнил собеседник агентства. По его словам, окончательное решение о применении гиперзвукового оружия в рамках возможной операции против Ирана на данный момент не принято.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.