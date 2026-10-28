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    Азербайджан и Сомали обсудили перспективы сотрудничества в сфере медиа

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 11:14
    Азербайджан и Сомали обсудили перспективы сотрудничества в сфере медиа

    Председатель Совета по медиа и вещанию Ахмед Исмаилов на встрече с министром информации, культуры и туризма Сомали Абдулфатахом Касимом Мохамудом обсудил возможности сотрудничества двух стран в сфере медиа.

    Как сообщает Report, стороны обменялись мнениями о тенденциях развития медиа в условиях цифровизации, борьбе с дезинформацией, обеспечении информационной безопасности, влиянии искусственного интеллекта и новых технологий на медиасреду, а также перспективах сотрудничества в этих областях.

    Исмаилов подчеркнул важность оценки возможностей сотрудничества между Азербайджаном и Сомали в сфере медиа и коммуникаций, расширения обмена информацией, обмена опытом и развития взаимодействия.

    "Медиа также играют важную роль в укреплении взаимопонимания между народами, развитии связей между странами и объективном информировании общественности", - отметил он.

    Мохамуд, в свою очередь, заявил о заинтересованности в расширении партнерства с Азербайджаном. По его словам, созданы благоприятные условия для реализации совместных инициатив в сфере медиа и коммуникаций, укрепления профессиональных связей и определения направлений работы с учетом вызовов современной информационной среды.

    Азербайджан и Сомали обсудили перспективы сотрудничества в сфере медиа
    Азербайджан и Сомали обсудили перспективы сотрудничества в сфере медиа
    Ахмед Исмаилов Абдулфатах Касим Мохамуд Медиа Искусственный интеллект (ИИ) Сомали
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    Azərbaycan və Somali media sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
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