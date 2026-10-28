Ильхам Алиев поздравил президента Чехии с национальным праздником
- 28 октября, 2026
- 11:09
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Чехии Петру Павелу.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Чешской Республики.
Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются. Активный политический диалог создает хорошую основу для расширения нашего сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной, оборонно-промышленной, гуманитарной и других сферах.
Убежден, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями добьемся дальнейшего углубления наших межгосударственных отношений и плодотворного сотрудничества, обладающих большим потенциалом.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Чехии – мира, благополучия и процветания".