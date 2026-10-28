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    Ильхам Алиев поздравил президента Чехии с национальным праздником

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 11:09
    Ильхам Алиев поздравил президента Чехии с национальным праздником

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Чехии Петру Павелу.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Чешской Республики.

    Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются. Активный политический диалог создает хорошую основу для расширения нашего сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной, оборонно-промышленной, гуманитарной и других сферах.

    Убежден, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями добьемся дальнейшего углубления наших межгосударственных отношений и плодотворного сотрудничества, обладающих большим потенциалом.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Чехии – мира, благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев Петр Павел Азербайджано-чешские отношения
    İlham Əliyev Çexiya Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb
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