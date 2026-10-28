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    İlham Əliyev Çexiya Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2026
    • 11:04
    İlham Əliyev Çexiya Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev Çex Respublikasının Prezidenti Petr Pavelə təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident,

    Çex Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizə və bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram.

    Xoş ənənələrə malik Azərbaycan-Çexiya əlaqələrinin bu gün dinamik inkişaf etməsi bizi sevindirir. Fəal siyasi dialoq iqtisadi, enerji, nəqliyyat, müdafiə sənayesi, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığımızın genişlənməsi üçün yaxşı zəmin yaradır.

    İnanıram ki, mövcud imkanlardan yararlanaraq birgə səylərimizlə böyük potensiala malik olan dövlətlərarası münasibətlərimizin və səmərəli əməkdaşlığımızın daha da dərinləşməsinə nail olacağıq.

    Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, dost Çexiya xalqına daim əmin-amanlıq və rifah arzulayıram".

    İlham Əliyev Azərbaycan-Çexiya əməkdaşlığı Çex Respublikası
    Ильхам Алиев поздравил президента Чехии с национальным праздником
    MiniBoss
    MiniBoss

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