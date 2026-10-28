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    ООН в пять раз увеличил планируемые инвестиции в "зеленое развитие" Азербайджана

    Энергетика
    • 28 октября, 2026
    • 11:11
    ООН в пять раз увеличил планируемые инвестиции в зеленое развитие Азербайджана

    Объем запланированных ООН инвестиций в "зеленое развитие" и повышение климатической устойчивости Азербайджана увеличен в пять раз по сравнению с предыдущим периодом сотрудничества в 2021-2025 годах.

    Как сообщает Report, об этом заявил резидент-координатор ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Баку.

    По его словам, нынешнее сотрудничество ООН с Азербайджаном сосредоточено на вопросах "зеленого развития" и климатической устойчивости.

    "Организация Объединенных Наций привержена поддержке этой работы посредством Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2026-2030 годы, подписанной с правительством Азербайджана", - сказал Шлапаченко.

    Он отметил, что в рамках программы общей целью сторон является обеспечение к 2030 году условий, при которых жители Азербайджана смогут пользоваться преимуществами "зеленого развития", справедливого перехода, укрепления экосистем и повышения климатической устойчивости.

    Резидент-координатор подчеркнул, что ООН выполняет каталитическую роль, руководствуясь принципом "никого не оставить позади".

    "Сегодняшний диалог станет важной площадкой для обмена мнениями и обсуждения политических решений, способных помочь воплотить национальные климатические амбиции в практические действия. Ни одна организация, отрасль или сторона не сможет осуществить этот переход в одиночку", - заявил он.

    По словам Шлапаченко, успех будет зависеть от силы партнерства между правительством и заинтересованными сторонами, совместно работающими над преобразованием амбиций в конкретные действия, а обязательств - в результаты.

    Дмитро Шлапаченко Зеленые инвестиции Организация Объединённых Наций (ООН) ЦУР
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