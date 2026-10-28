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    Во Франции участников беспорядков могут обязать выплатить 10 тыс. евро за ущерб

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 11:07
    Во Франции участников беспорядков могут обязать выплатить 10 тыс. евро за ущерб

    Верхняя палата парламента Франции приняла законопроект, который возлагает на участников протестов финансовую ответственность за ущерб, причиненный во время уличных демонстраций.

    Как передает Report, об этом сообщает France24.

    Согласно документу, протестующих могут обязать выплатить до 10 тыс. евро за ущерб.

    Сенат принял расширенную версию законопроекта 229 голосами против 105 при поддержке альянса правых и центристов, имеющего большинство.

    О разработке законопроекта ввпервые задумались из-за беспорядков, произошедших после победы команды "Пари Сен-Жермен" над командой "Арсенал" в финале Лиги чемпионов УЕФА в мае этого года. Однако окончательное решение было принято после того, как акции протеста 17 октября завершились одними из самых жестоких за последние годы беспорядков во Франции, в ходе которых тысячи предприятий по всей стране подверглись повреждениям и грабежам.

    Акции протеста во Франции Возмещение ущерба
    Fransada etirazçılar dəyən ziyana görə 10 min avroya qədər ödəniş etməyə məcbur edilə bilər
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