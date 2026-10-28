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    Кямран Алиев: Азербайджан уделяет особое внимание предотвращению коррупции

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 11:11
    Кямран Алиев: Азербайджан уделяет особое внимание предотвращению коррупции

    В Азербайджане проведены масштабные реформы в судебной и правоохранительной системах.

    Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на третьей встрече высокого уровня руководителей правоохранительных органов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Он отметил, что в соответствии с лучшей международной практикой в ​​стране созданы специализированные антикоррупционные институты:

    "Комиссия по борьбе с коррупцией - это орган, определяющий национальную антикоррупционную политику. Она разрабатывает планы действий и стратегии, а также контролирует их выполнение. Главное управление по борьбе с коррупцией - это специализированный правоохранительный орган, который проводит предварительное расследование коррупционных преступлений и имеет полномочия для оперативно-поисковых мероприятий".

    По словам генпрокурора, Азербайджан уделяет особое внимание не только карательным мерам, но и предотвращению коррупции:

    "В этом отношении важный вклад внести ASAN xidmət, предоставляющие государственные услуги прозрачно, по принципу "единого окна" и в скоординированном формате".

    Кямран Алиев Организация исламского сотрудничества (ОИС) Борьба с коррупцией
    Baş Prokuror: Azərbaycan yalnız cəza tədbirlərinə deyil, həm də korrupsiyanın qarşısının alınmasına xüsusi diqqət yetirir
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