Кямран Алиев: Азербайджан уделяет особое внимание предотвращению коррупции

В Азербайджане проведены масштабные реформы в судебной и правоохранительной системах.

Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на третьей встрече высокого уровня руководителей правоохранительных органов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Он отметил, что в соответствии с лучшей международной практикой в ​​стране созданы специализированные антикоррупционные институты:

"Комиссия по борьбе с коррупцией - это орган, определяющий национальную антикоррупционную политику. Она разрабатывает планы действий и стратегии, а также контролирует их выполнение. Главное управление по борьбе с коррупцией - это специализированный правоохранительный орган, который проводит предварительное расследование коррупционных преступлений и имеет полномочия для оперативно-поисковых мероприятий".

По словам генпрокурора, Азербайджан уделяет особое внимание не только карательным мерам, но и предотвращению коррупции:

"В этом отношении важный вклад внести ASAN xidmət, предоставляющие государственные услуги прозрачно, по принципу "единого окна" и в скоординированном формате".