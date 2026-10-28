Культурологу Фуаду Мамедову исполняется 80 лет

Сегодня культуролог, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Академии государственного управления при президенте Азербайджана Фуад Тейюб оглу Мамедов отмечает свое 80-летие.

Как сообщает Report, он родился 28 октября 1946 года в Баку.

Ф.Мамедов является президентом Ассоциации культуры Азербайджана "Симург", учредителем и главным редактором Международного культурологического журнала "Симург" (вопросы истории и теории мировой культуры и цивилизации), вице-президентом Международной Гуманитарной Академии "Европа-Азия", членом Дворянского Собрания Азербайджана, председателем Наблюдательного совета Агентства по государственной поддержке НПО Азербайджана, председателем Совета аксакалов Ясамальского района г. Баку.

Он также основоположник азербайджанской культурологии - нового направления в азербайджанской науке. Автор более 300 научных трудов и концепций, в том числе получивших международное признание монографий и учебных пособий.

Культуролог выступал с докладами и сообщениями на международных форумах, в обществах и посольствах в России, США, Германии, Норвегии, Франции, Бельгии, Южной Корее, Таиланде, Египте, Греции, Турции, Иране, Коста-Рике, Румынии, Венгрии, Индии и других странах.

Благодаря его выступлениям в Коста Рике в 1991 году, эта центральноамериканская страна одной из первых признала государственную независимость Азербайджанской Республики. Некоторые монографии отправлены в библиотеки России, США, Германии, Объединенного Королевства, Японии, Китая, Австрии, Эстонии и других стран, а также в библиотеки ООН, ЮНЕСКО, Римского Клуба, Конгресса США.

Вклад в развитие культурологической науки, образования и просвещения отмечен национальными общественными премиями "Умай", "Интеллект", почетными грамотами, дипломами и нагрудными знаками Министерства культуры, Министерства образования, Государственного комитета по проблемам семьи, детей и женщин, Омбудсмена, Республиканского комитета профсоюза работников культуры Азербайджанской Республики, Азербайджанской национальной премией "Шамс", юбилейной медалью Азербайджанской Республики "150-летие национальной прессы", золотой медалью Министерства образования Египта, медалью "за сотрудничество" правительства Москвы, медалями "Роза мира", "Милосердие" и международным орденом "Творец эпохи" МГА "Европа-Азия", премией "Высшая бестелесная душа" Всемирного духовного университета "Брахма Кумарис", золотой медалью Питирима Сорокина, премией "Глобус" Всемирной академии слова, орденом почета МАНИТМ, званиями "Посол мира", "Посол культуры", "Почетный президент Института культуры мира (ЮНЕСКО)" и другими наградами.