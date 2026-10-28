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    Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане

    Промышленность
    • 28 октября, 2026
    • 11:09
    Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане

    ЗАО "Baku Steel Company" (BSC) приняло участие со своим стендом в 31-й Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана" (OGT 2026), прошедшей 21–23 октября в Ашхабаде.

    Мероприятие, посвященное устойчивому развитию энергетического сектора, актуальным тенденциям мирового энергетического рынка и инвестиционным возможностям нефтегазовой отрасли Туркменистана, объединило промышленные компании и представителей бизнеса из разных стран.

    На выставке Baku Steel Company представила арматуру, катанку, трубы, заготовки и ферросилиций. Посетителям стенда была предоставлена информация о технических характеристиках продукции, сферах ее применения и соответствии международным стандартам качества.

    Стенд BSC, подготовленный для OGT 2026, был удостоен награды "Лучший дизайн стенда". Награда была присуждена за креативность, профессиональный дизайн и высокий уровень презентации выставочного стенда.

    В рамках мероприятия представители компании провели B2B-встречи с потенциальными партнерами, обсудив спрос на региональных рынках, возможные направления сотрудничества и проекты, представляющие взаимный интерес.

    Участие в OGT 2026 имело важное значение для Baku Steel Company, способствуя укреплению позиций компании на международных рынках, развитию новых деловых связей и расширению географии экспорта.

    ЗАО "Baku Steel Company" - крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа, производящее высококачественную стальную продукцию для строительного, инфраструктурного и промышленного секторов.

    Подробнее: www.bakusteel.com

    Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане
    Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане
    Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане
    Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане
    Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане
    Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане
    Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане
    Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане

    31 Международная конференция и выставка Нефть и газ Туркменистана (OGT 2026) ЗАО Baku Steel Company (BSC)
    Фото
    "Baku Steel Company" Türkmənistanda keçirilən sərgidə məhsul portfelini təqdim edib
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