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    "Baku Steel Company" Türkmənistanda keçirilən sərgidə məhsul portfelini təqdim edib

    Sənaye
    • 28 oktyabr, 2026
    • 11:06
    Baku Steel Company Türkmənistanda keçirilən sərgidə məhsul portfelini təqdim edib

    "Baku Steel Company" QSC 21–23 oktyabr tarixlərində Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda keçirilmiş "Türkmənistanın Neft və Qazı" (OGT 2026) 31-ci Beynəlxalq Konfrans və Sərgisində öz stendi ilə təmsil olunub.

    Enerji sektorunun davamlı inkişafı, qlobal enerji bazarındakı aktual tendensiyalar və Türkmənistanın neft-qaz sənayesinə investisiya imkanlarına həsr olunan tədbir müxtəlif ölkələrdən sənaye şirkətlərini və biznes nümayəndələrini bir araya gətirdi.

    "Baku Steel Company" (BSC) sərgidə armatur, katanka, boru, pəstah və ferrosilisium məhsullarını nümayiş etdirib. Stend ziyarətçilərinə məhsulların texniki xüsusiyyətləri, tətbiq sahələri və beynəlxalq keyfiyyət standartlarına uyğunluğu barədə məlumat verilib.

    BSC-nin "OGT 2026" üçün hazırladığı stend sərginin "Ən yaxşı stend dizaynı" mükafatına layiq görülüb. Mükafat stendin yaradıcı həllinə, peşəkar dizaynına və yüksək səviyyədə təqdimatına görə verilib.

    Tədbir çərçivəsində şirkət nümayəndələri potensial tərəfdaşlarla B2B görüşlər keçirərək regional bazarlardakı tələbatı, mümkün əməkdaşlıq istiqamətlərini və qarşılıqlı maraq doğuran layihələri müzakirə ediblər.

    "OGT 2026"da iştirak "Baku Steel Company" üçün beynəlxalq bazarlarda mövqeyini möhkəmləndirmək, yeni işgüzar əlaqələr qurmaq və ixrac coğrafiyasını genişləndirmək baxımından əhəmiyyətli olub.

    "Baku Steel Company" QSC Cənubi Qafqazın ən böyük metallurgiya müəssisəsidir və tikinti, infrastruktur və sənaye sektorları üçün yüksək keyfiyyətli polad məhsulları istehsal edir.

    Ətraflı məlumat üçün: www.bakusteel.com

    Baku Steel Company Türkmənistanda keçirilən sərgidə məhsul portfelini təqdim edib
    Baku Steel Company Türkmənistanda keçirilən sərgidə məhsul portfelini təqdim edib
    Baku Steel Company Türkmənistanda keçirilən sərgidə məhsul portfelini təqdim edib
    Baku Steel Company Türkmənistanda keçirilən sərgidə məhsul portfelini təqdim edib
    Baku Steel Company Türkmənistanda keçirilən sərgidə məhsul portfelini təqdim edib
    Baku Steel Company Türkmənistanda keçirilən sərgidə məhsul portfelini təqdim edib
    Baku Steel Company Türkmənistanda keçirilən sərgidə məhsul portfelini təqdim edib
    Baku Steel Company Türkmənistanda keçirilən sərgidə məhsul portfelini təqdim edib

    Baku Steel Company QSC (BSC) Neft və qaz Türkmənistanın Neft və Qazı (OGT 2026) 31-ci Beynəlxalq Konfrans və Sərgisi
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    Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане
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