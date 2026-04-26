    Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке

    Франция поддерживает продолжение дипломатического подхода на Ближнем Востоке и надеется, что переговоры между США и Ираном приведут к установлению мира в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.

    "Министр иностранных дел Франции подчеркнул позицию своей страны в поддержку продолжения дипломатического подхода и выразил надежду на то, что благодаря проводимым переговорам мир в регионе будет восстановлен", - сообщается в Telegram-канале А. Арагчи.

    Иранский министр проинформировал французского коллегу о последней ситуации и процессах, связанных с прекращением огня, а также о дипломатических усилиях по прекращению войны, подчеркнув важность конструктивной роли европейских стран в этом процессе.

    "Министры иностранных дел Ирана и Франции подчеркнули необходимость продолжения двусторонних консультаций, а также консультаций с другими региональными акторами", - подчеркивается в сообщении.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время.

    11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

    В Исламабаде 27 апреля, как указывали СМИ, должен был состояться очередной раунд переговоров между Ираном и США, что подтвердили и в Белом доме. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер должны были вылететь в Исламабад в субботу, однако незадолго до этого Трамп сообщил, что отменил поездку своих представителей в Пакистан.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Жан-Ноэль Барро Аббас Арагчи Франция Иран Дональд Трамп Пакистан Стив Уиткофф Ормузский пролив
    Fransa Yaxın Şərqdə diplomatik yanaşmanın davam etdirilməsini dəstəkləyir

