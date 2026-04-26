Avarçəkənlərimiz "Paolo d"Aloja" turnirində iki medal qazanıb
İdman
- 26 aprel, 2026
- 19:59
Akademik avarçəkmə üzrə gənclərdən ibarət yığma komandamız "Paolo d"Aloja" xatirə turnirində uğurlu çıxış edib.
"Report" xəbər verir ki, təmsilçilərimiz İtaliyada təşkil olunan reqatada iki medal qazanıb.
Nurlan Paşayev - Ziya Məmmədzadə cütü 2 nəfərlik qayıqda 2000 metr məsafəyə yürüşdə gümüş medala layiq görülüb. Azər İlyasov eyni məsafədə 1 nəfərlik qayıqda üçüncü yeri tutub.
