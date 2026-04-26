    Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в Италии

    Молодежная сборная Азербайджана по академической гребле успешно выступила на международном турнире памяти Паоло д'Алоя в Италии.

    Как сообщает Report, тандем Нурлана Пашаева и Зии Мамедзаде удостоилась серебряной медали в заплыве на дистанции 2000 метров на двухместной лодке.

    Азер Ильясов занял третье место на той же дистанции на одноместной лодке.

    Международный турнир Академическая гребля
    Avarçəkənlərimiz "Paolo d"Aloja" turnirində iki medal qazanıb

