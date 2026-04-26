Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в Италии
Спорт
- 26 апреля, 2026
- 20:37
Молодежная сборная Азербайджана по академической гребле успешно выступила на международном турнире памяти Паоло д'Алоя в Италии.
Как сообщает Report, тандем Нурлана Пашаева и Зии Мамедзаде удостоилась серебряной медали в заплыве на дистанции 2000 метров на двухместной лодке.
Азер Ильясов занял третье место на той же дистанции на одноместной лодке.
Последние новости
22:36
В Иране раскрыли причину возвращения Арагчи в ПакистанВ регионе
22:13
В Геранбое подросток умер от удара токомПроисшествия
21:56
Число погибших при теракте в Колумбии возросло до 20Другие страны
21:51
Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалейИндивидуальные
21:39
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2Происшествия
21:35
Арагчи встретится в Москве с ПутинымВ регионе
21:13
"Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лигиФутбол
21:02
Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировалсяПроисшествия
20:58