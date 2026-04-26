Молодежная сборная Азербайджана по академической гребле успешно выступила на международном турнире памяти Паоло д'Алоя в Италии.

Как сообщает Report, тандем Нурлана Пашаева и Зии Мамедзаде удостоилась серебряной медали в заплыве на дистанции 2000 метров на двухместной лодке.

Азер Ильясов занял третье место на той же дистанции на одноместной лодке.