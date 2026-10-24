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    Xamenei idarəetmədə müasir texnologiyalardan istifadəni tapşırıb

    Region
    • 24 oktyabr, 2026
    • 20:55
    Xamenei idarəetmədə müasir texnologiyalardan istifadəni tapşırıb

    İranın Ali rəhbəri Müctəba Xamenei ölkənin məhkəmə hakimiyyətinə başçılıq edən Qulamhüseyn Möhsüni-Ejei ilə görüşdə müasir texnologiyalardan maksimum istifadəni tapşırıb.

    "Report" IRIB-yə istinadən xəbər verir ki, o bunu təşkilat və qurumların idarəetməsinə dəstək məqsədilə deyib.

    "İranda ABŞ ilə İsrailin hücumları nəticəsində xalqa dəymiş maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi istiqamətində işlər gücləndirilməlidir", - Xamenei əlavə edib.

    Bundan başqa, cinayətə səbəb olan vəzifə səhlənkarlıqlarının araşdırılması, məsul qurumlarla əməkdaşlıq çərçivəsində cinayətkarlıqla qətiyyətli mübarizə aparılması, hüquq pozuntularına şərait yaradan amillərin aradan qaldırılması tapşırılıb.

    Müctəba Xamenei Qulamhüseyn Möhsüni-Ejei Müasir texnologiyalar İran İslam Respublikası
    44 filmi
    44 filmi

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