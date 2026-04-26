İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Əraqçi səudiyyəli həmkarını gərginliyin azaldılması ilə bağlı görülən işlər barədə məlumatlandırıb

    Region
    26 aprel, 2026
    • 18:32
    Əraqçi səudiyyəli həmkarını gərginliyin azaldılması ilə bağlı görülən işlər barədə məlumatlandırıb
    Abbas Əraqçi

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Səudiyyə Ərəbistanından olan həmkarı Feysəl bin Fərhan Əl Səud ilə telefonla danışıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə A. Əraqçinin "Telegram" kanalında məlumat paylaşılıb.

    Məlumata görə, telefon danışığında son regional hadisələr və diplomatik proseslər müzakirə edilib.

    "Söhbət zamanı A. Əraqçi regiondakı cari vəziyyətin müxtəlif aspektlərini, xüsusilə də atəşkəslə bağlı hadisələri izah edərək Tehranın müharibənin dayandırılmasına və gərginliyin azaldılmasına yönəlmiş son səyləri və diplomatik addımları barədə səudiyyəli həmkarına məlumat verib", - məlumatda vurğulanıb.

    Арагчи обсудил с саудовским коллегой ситуацию в регионе

