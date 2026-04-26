    Арагчи обсудил с саудовским коллегой ситуацию в регионе

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

    Как передает Report, об этом глава иранского МИД сообщил в своем Telegram-канале.

    Согласно информации, в ходе разговора стороны обсудили последние события в регионе и дипломатические процессы.

    "В ходе беседы А. Арагчи довел до сведения собеседника различные аспекты текущей ситуации в регионе, в частности события, связанные с прекращением огня, и проинформировал его о последних усилиях и дипломатических шагах Тегерана, направленных на прекращение войны и снижение напряженности", - говорится в сообщении.

    Телефонный разговор Аббас Арагчи МИД Ирана Фейсал бин Фархан Аль Сауд Саудовская Аравия
    Əraqçi səudiyyəli həmkarını gərginliyin azaldılması ilə bağlı görülən işlər barədə məlumatlandırıb

