Арагчи обсудил с саудовским коллегой ситуацию в регионе
В регионе
- 26 апреля, 2026
- 18:42
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.
Как передает Report, об этом глава иранского МИД сообщил в своем Telegram-канале.
Согласно информации, в ходе разговора стороны обсудили последние события в регионе и дипломатические процессы.
"В ходе беседы А. Арагчи довел до сведения собеседника различные аспекты текущей ситуации в регионе, в частности события, связанные с прекращением огня, и проинформировал его о последних усилиях и дипломатических шагах Тегерана, направленных на прекращение войны и снижение напряженности", - говорится в сообщении.
