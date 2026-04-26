ЦАХАЛ нанес серию ударов по югу Ливана
Другие страны
- 26 апреля, 2026
- 03:26
Израильские военные нанесли серию ударов по южным районам Ливана.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля.
Отмечается, что целью атак стали объекты военной инфраструктуры радикальной организации Хезболлах.
"Армия обороны Израиля продолжит решительно реагировать на угрозы, направленные против гражданского населения Израиля и военнослужащих Армии обороны Израиля в соответствии с указаниями политического руководства", - заявили военные.
Ранее вечером 25 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии нанести "мощные удары" по объектам "Хезболлах" в Ливане.
