Мухтар Бабаев провел встречу с министром Сербии в рамках RES 2026

Представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев в рамках Регионального экологического саммита (RES 2026), проходящего в Астане, провел встречу с министром охраны окружающей среды Сербии Сарой Павков.

Как передает Report, об этом М.Бабаев написал на своей странице в социальной сети X.

"Провели конструктивный обмен мнениями с министром охраны окружающей среды Сербии Сарой Павков", - отметил он.

По его словам, стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества и взаимодействия по климатической повестке в преддверии COP31.

М.Бабаев также подчеркнул, что предстоящее проведение в Сербии Всемирного дня окружающей среды в 2027 году отражает значимость данной глобальной повестки.

Отмечается, что проведение Всемирного дня окружающей среды (WED2026), организуемого Программой ООН по окружающей среде, в июне этого года в Азербайджане создаст дополнительную платформу для сотрудничества и обмена опытом между странами.