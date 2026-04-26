    Мухтар Бабаев провел встречу с министром Сербии в рамках RES 2026

    Экология
    26 апреля, 2026
    01:02
    Мухтар Бабаев провел встречу с министром Сербии в рамках RES 2026

    Представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев в рамках Регионального экологического саммита (RES 2026), проходящего в Астане, провел встречу с министром охраны окружающей среды Сербии Сарой Павков.

    Как передает Report, об этом М.Бабаев написал на своей странице в социальной сети X.

    "Провели конструктивный обмен мнениями с министром охраны окружающей среды Сербии Сарой Павков", - отметил он.

    По его словам, стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества и взаимодействия по климатической повестке в преддверии COP31.

    М.Бабаев также подчеркнул, что предстоящее проведение в Сербии Всемирного дня окружающей среды в 2027 году отражает значимость данной глобальной повестки.

    Отмечается, что проведение Всемирного дня окружающей среды (WED2026), организуемого Программой ООН по окружающей среде, в июне этого года в Азербайджане создаст дополнительную платформу для сотрудничества и обмена опытом между странами.

    Azərbaycanla Serbiya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq müzakirə edilib

