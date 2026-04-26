Иран предупредил США о возможном ответе на действия в регионе

    26 апреля, 2026
    Иранские вооруженные силы готовы дать ответ на действия США в регионе в случае продолжения блокад, пиратства и морских нападений.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявили в центральном штабе военного командования "Хатам аль-Анбия".

    "США должны знать, что вооруженные силы Ирана обладают еще большей мощью и готовностью защищать суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы", - говорится в заявлении.

    В командовании подчеркнули, что действия США и Израиля в регионе находятся под постоянным наблюдением.

    "Сохраняя контроль над стратегическим Ормузским проливом, мы готовы решительно нанести более серьезные потери американо-израильским силам в случае их повторного вмешательства", - отмечается в сообщении.

    Отметим, что ранее Корпус стражей исламской революции также выступил с предупреждением в адрес США и Израиля.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ормузский пролив Иран Соединенные Штаты Америки (США)
