Иран предупредил США о возможном ответе на действия в регионе
- 26 апреля, 2026
- 01:53
Иранские вооруженные силы готовы дать ответ на действия США в регионе в случае продолжения блокад, пиратства и морских нападений.
Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявили в центральном штабе военного командования "Хатам аль-Анбия".
"США должны знать, что вооруженные силы Ирана обладают еще большей мощью и готовностью защищать суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы", - говорится в заявлении.
В командовании подчеркнули, что действия США и Израиля в регионе находятся под постоянным наблюдением.
"Сохраняя контроль над стратегическим Ормузским проливом, мы готовы решительно нанести более серьезные потери американо-израильским силам в случае их повторного вмешательства", - отмечается в сообщении.
Отметим, что ранее Корпус стражей исламской революции также выступил с предупреждением в адрес США и Израиля.