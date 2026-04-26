    CENTCOM: США перенаправили 37 судов в рамках блокады Ирана

    Другие страны
    • 26 апреля, 2026
    • 02:44
    Центральное командование ВС США заявило, что с начала морской блокады Ирана 13 апреля американские силы перенаправили 37 судов.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центральное командование ВС США (CENTCOM), опубликованном в социальной сети X.

    "Силы США продолжают содействовать соблюдению американских санкций и осуществляют полную блокаду в отношении судов, которые причаливают в иранские порты или покидают их. 37 судов были перенаправлены с начала блокады", - отмечается в сообщении.

    Центральное командование США (CENTCOM) Эскалация на Ближнем Востоке Иран
    ABŞ İranı blokadaya almasından sonra 37 gəminin istiqamətini dəyişib

