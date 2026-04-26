В офисе Пезешкиана сообщили, что ограничение Интернета носит временный характер

    В регионе
    • 26 апреля, 2026
    • 19:36
    В офисе президента Ирана Масуда Пезешкиана сообщили, что инциатива "Интернет Про" и нынешние ограничения носят временный характер.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на информагентство Fars.

    "Интернет Про" - это инициатива, в рамках которой доступ к мировому интернету предоставляется ограниченному кругу лиц, в частности предпринимателям, ученым и некоторым государственным учреждениям.

    "Проект "Интернет Про", реализуемый решением Высшего совета национальной безопасности, является лишь временным способом обеспечения необходимого доступа к глобальному интернету. Пезешкиан категорически против ограничения доступа людей к международному интернету, однако в условиях войны специализированные органы считают, что открытие интернета сопряжено с рисками, требующими внимания", - говорится в сообщении.

    Отметим, что интернет-ограничения в Иране были введены 28 декабря 2025 года в связи с массовыми протестами и беспорядками. Поскольку 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана, ограничения были оставлены в силе.

    Ограничение Интернета Масуд Пезешкиан Операция США и Израиля против Ирана
    Pezeşkianın ofisi internet məhdudiyyətlərinin səbəbini açıqlayıb

    Последние новости

    20:23

    В регионе
    20:14
    Фото

    Внешняя политика
    20:07

    Индивидуальные
    19:58

    Другие страны
    19:36

    В регионе
    19:12

    Другие страны
    18:50
    Фото

    Происшествия
    18:46

    Другие страны
    18:42

    В регионе
    Лента новостей