    Трамп: США продолжают работу для прекращения конфликта в Украине

    Другие страны
    • 26 апреля, 2026
    • 19:58
    Трамп: США продолжают работу для прекращения конфликта в Украине

    Вашингтон продолжает прилагать усилия для достижения мирного разрешения украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

    "Мы предпринимаем шаги в этом направлении, но военные действия по-прежнему не прекращаются", - отметил он.

    Глава Белого дома также сообщил, что поддерживает диалог как с российским лидером Владимиром Путиным, так и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом Трамп отказался делиться подробностями состоявшихся разговоров и не уточнил, когда именно он в последний раз контактировал с каждым из них.

    Напомним, что еще в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной с участием США "поставлены на паузу".

    Российско-украинский конфликт Дональд Трамп

    Последние новости

    20:23

    Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке

    В регионе
    20:14
    Фото

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:07

    Азербайджанский боксер Саиджамшид Джафаров завоевал золото Кубка мира

    Индивидуальные
    19:58

    Трамп: США продолжают работу для прекращения конфликта в Украине

    Другие страны
    19:36

    В офисе Пезешкиана сообщили, что ограничение Интернета носит временный характер

    В регионе
    19:12

    При стрельбе в Индиане пострадали девять человек

    Другие страны
    18:50
    Фото

    В Гяндже столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

    Происшествия
    18:46

    На авиабазе Фэрфорд в Британии произошел пожар

    Другие страны
    18:42

    Арагчи обсудил с саудовским коллегой ситуацию в регионе

    В регионе
    Лента новостей