Трамп: США продолжают работу для прекращения конфликта в Украине

Вашингтон продолжает прилагать усилия для достижения мирного разрешения украинского конфликта.

Как передает Report, об этом телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы предпринимаем шаги в этом направлении, но военные действия по-прежнему не прекращаются", - отметил он.

Глава Белого дома также сообщил, что поддерживает диалог как с российским лидером Владимиром Путиным, так и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом Трамп отказался делиться подробностями состоявшихся разговоров и не уточнил, когда именно он в последний раз контактировал с каждым из них.

Напомним, что еще в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной с участием США "поставлены на паузу".