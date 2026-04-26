Трамп: США продолжают работу для прекращения конфликта в Украине
- 26 апреля, 2026
- 19:58
Вашингтон продолжает прилагать усилия для достижения мирного разрешения украинского конфликта.
Как передает Report, об этом телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы предпринимаем шаги в этом направлении, но военные действия по-прежнему не прекращаются", - отметил он.
Глава Белого дома также сообщил, что поддерживает диалог как с российским лидером Владимиром Путиным, так и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом Трамп отказался делиться подробностями состоявшихся разговоров и не уточнил, когда именно он в последний раз контактировал с каждым из них.
Напомним, что еще в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной с участием США "поставлены на паузу".
