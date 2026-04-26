На авиабазе Фэрфорд в Британии произошел пожар

Крупный пожар произошел на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, где размещена группировка стратегических бомбардировщиков ВВС США, участвовавших в налетах на Иран.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mirror.

По словам представителей полиции, пожар возник в одном из одноэтажных складских зданий в результате короткого замыкания в электропроводке. Отмечается, что пожарным удалось локализовать возгорание, сообщений о пострадавших не поступало, и ни один самолет не получил повреждений, хотя состояние американской техники, хранящейся на базе, остается неясным.

Расследование обстоятельств пожара продолжается, предварительные данные указывают на то, что никаких подозрительных обстоятельств инцидента не обнаружено.