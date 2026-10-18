Спасатели МЧС в Сумгайыте эвакуировали с крыши получившего травмы рабочего

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана эвакуировали с крыши здания во 2-м микрорайоне Сумгайыта мужчину, который во время работ получил травму и оказался в беспомощном состоянии.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, на основании вызова, поступившего на горячую линию "112", к месту происшествия было направлено подразделение Сумгайытского регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что гражданин Мамедов Махаббет Илдырым оглу (1985 г.р.) во время ремонтных работ на крыше здания получил различные травмы и оказался в беспомощном состоянии.

После оказания первой помощи спасатели, применив спецсредства, спустили его вниз и передали бригаде медиков.