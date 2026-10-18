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    Sumqayıtda tikilidə təmir işləri aparan şəxs xəsarət alıb

    Hadisə
    • 18 oktyabr, 2026
    • 19:12
    Sumqayıtda tikilidə təmir işləri aparan şəxs xəsarət alıb

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə Sumqayıt şəhəri, 2-ci mikrorayon ərazisində vətəndaşın tikilinin damında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

    Bu barədə "Report"a FHN-in Mətbuat xidmətindən bildirib.

    Məlumatla əlaqədar hadisə yerinə dərhal FHN-in Sumqayıt Regional Mərkəzinin xilasediciləri cəlb edilib.

    Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən vətəndaş, 1985-ci il təvəllüdlü Məmmədov Məhəbbət İldırım oğlunun tikilinin damında təmir işləri apararkən müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq köməksiz vəziyyətdə qaldığı müəyyən olunub.

    Xilasedicilər təhlükəli vəziyyətdə qalan şəxsə yerində ilkin yardım göstərdikdən sonra xüsusi xilasetmə vasitələrinin köməyi ilə aşağı endirərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər.

    Təmir işləri Xəsarət alan Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Sumqayıt
    Спасатели МЧС в Сумгайыте эвакуировали с крыши получившего травмы рабочего
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