В Минэнерго США назвали сделку с РФ "инновационным" решением украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп ищет инновационные способы урегулирования российско-украинского конфликта, одним из таких решений стало сделка с РФ по дизелю.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNN заявил глава американского Минэнерго Крис Райт.

По его словам, сделка Трампа "оказывает давление" на Россию, поскольку единственный способ для Москвы получить дополнительные объемы дизельного топлива на экспорт - это завершение конфликта в Украине.

"Это вовсе не проявление мягкости по отношению к России. Это стимул к прекращению войны", - указал американский министр.

Он добавил, что США не ослабляли ни одной санкции в отношении российской нефти и послабления распространяются только на поставки российского дизеля.

Трамп 9 октября анонсировал сделку о масштабных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Позднее, в тот же день, Минфин США разрешил поставки российского дизеля на мировой рынок, временно освободив их от американских санкций до 7 апреля 2027 года.