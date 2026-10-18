Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Минэнерго США назвали сделку с РФ "инновационным" решением украинского конфликта

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 19:15
    В Минэнерго США назвали сделку с РФ инновационным решением украинского конфликта

    Президент США Дональд Трамп ищет инновационные способы урегулирования российско-украинского конфликта, одним из таких решений стало сделка с РФ по дизелю.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNN заявил глава американского Минэнерго Крис Райт.

    По его словам, сделка Трампа "оказывает давление" на Россию, поскольку единственный способ для Москвы получить дополнительные объемы дизельного топлива на экспорт - это завершение конфликта в Украине.

    "Это вовсе не проявление мягкости по отношению к России. Это стимул к прекращению войны", - указал американский министр.

    Он добавил, что США не ослабляли ни одной санкции в отношении российской нефти и послабления распространяются только на поставки российского дизеля.

    Трамп 9 октября анонсировал сделку о масштабных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Позднее, в тот же день, Минфин США разрешил поставки российского дизеля на мировой рынок, временно освободив их от американских санкций до 7 апреля 2027 года.

    Крис Райт Дональд Трамп Российско-украинский конфликт
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    19:36
    Рейтинг одобрения Трампа достиг рекордно низкого уровня
    Другие страны
    19:30
    Спасатели МЧС в Сумгайыте эвакуировали с крыши получившего травмы рабочего
    Происшествия
    19:15
    В Минэнерго США назвали сделку с РФ "инновационным" решением украинского конфликта
    Другие страны
    18:56
    Вспышка Эболы зафиксирована в восьмой провинции ДР Конго
    Другие страны
    18:35
    Число погибших при наводнениях в Турции возросло до шести
    В регионе
    18:16
    В ЕС поздравили Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости
    Внешняя политика
    18:08
    Фото
    Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова взяла золото Кубка мира в Германии
    Индивидуальные
    18:03
    Фото
    Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Кыргызстан
    Милли Меджлис
    18:00
    Фото
    Определились победители чемпионата Азербайджана по кроссу
    Индивидуальные
    Лента новостей