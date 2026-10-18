Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова взяла золото Кубка мира в Германии

Член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Сельджан Махсудова завоевала золотую медаль на Кубке мира в германском Котбусе.

Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Спортсменка набрала в индивидуальной программе 55,540 балла и стала обладательницей золотой награды.