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    Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова взяла золото Кубка мира в Германии

    Индивидуальные
    • 18 октября, 2026
    • 18:08
    Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова взяла золото Кубка мира в Германии

    Член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Сельджан Махсудова завоевала золотую медаль на Кубке мира в германском Котбусе.

    Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

    Спортсменка набрала в индивидуальной программе 55,540 балла и стала обладательницей золотой награды.

    Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова взяла золото Кубка мира в Германии
    Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова взяла золото Кубка мира в Германии
    Федерация гимнастики Азербайджана Кубок мира по батутной гимнастике
    Фото
    Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudova Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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