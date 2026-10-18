Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова взяла золото Кубка мира в Германии
Индивидуальные
- 18 октября, 2026
- 18:08
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Сельджан Махсудова завоевала золотую медаль на Кубке мира в германском Котбусе.
Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.
Спортсменка набрала в индивидуальной программе 55,540 балла и стала обладательницей золотой награды.
Последние новости
19:36
Рейтинг одобрения Трампа достиг рекордно низкого уровняДругие страны
19:30
Спасатели МЧС в Сумгайыте эвакуировали с крыши получившего травмы рабочегоПроисшествия
19:15
В Минэнерго США назвали сделку с РФ "инновационным" решением украинского конфликтаДругие страны
18:56
Вспышка Эболы зафиксирована в восьмой провинции ДР КонгоДругие страны
18:35
Число погибших при наводнениях в Турции возросло до шестиВ регионе
18:16
В ЕС поздравили Азербайджан по случаю Дня восстановления независимостиВнешняя политика
18:08
Фото
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова взяла золото Кубка мира в ГерманииИндивидуальные
18:03
Фото
Сахиба Гафарова прибыла с визитом в КыргызстанМилли Меджлис
18:00
Фото
Определились победители чемпионата Азербайджана по кроссуИндивидуальные