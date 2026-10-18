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    Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudova Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    • 18 oktyabr, 2026
    • 18:00
    Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudova Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıb

    Batut gimnastikası üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Selcan Mahsudova Almaniyanın Kotbus şəhərində keçirilən Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.

    Fərdi proqramda Selcan Mahsudova 55.540 xalla qızıl mükafatın sahibi olub.

    Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudova Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıb
    Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudova Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıb
    Selcan Mahsudova Batut gimnastikası üzrə Azərbaycan millisi Azərbaycan Gimnastika Federasiyası
    Foto
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    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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