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    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В ЕС поздравили Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2026
    • 18:16
    В ЕС поздравили Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости

    Представительство Европейского союза в Баку поздравило Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети Х.

    "Представительство Европейского союза в Азербайджане горячо поздравляет азербайджанский народ с Днем восстановления независимости.

    Пусть этот особенный день принесет гордость, радость и новую надежду на будущее, полное мира, процветания и прогресса", - говорится в публикации.

    Представительство ЕС в Азербайджане День восстановления независимости
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