В ЕС поздравили Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости
- 18 октября, 2026
- 18:16
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Представительство Европейского союза в Баку поздравило Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети Х.
"Представительство Европейского союза в Азербайджане горячо поздравляет азербайджанский народ с Днем восстановления независимости.
Пусть этот особенный день принесет гордость, радость и новую надежду на будущее, полное мира, процветания и прогресса", - говорится в публикации.
🇪🇺🇦🇿 The Delegation of the European Union to Azerbaijan warmly congratulates the people of Azerbaijan on the Day of the Restoration of Independence. May this special day bring pride, joy and renewed hope for a future of peace, prosperity and progress. https://t.co/064AkctgBi— EUinAzerbaijan (@EUinAzerbaijan) October 18, 2026