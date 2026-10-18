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    Aİ Nümayəndəliyi: Qoy Müstəqilliyin Bərpası Günü Azərbaycana qürur, sevinc, rifah gətirsin

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2026
    • 18:16
    Aİ Nümayəndəliyi: Qoy Müstəqilliyin Bərpası Günü Azərbaycana qürur, sevinc, rifah gətirsin

    Azərbaycan xalqını Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib

    Aİ (Avropa İttifaqı) Nümayəndəliyi Azərbaycan xalqını Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı nümayəndəliyin "X"dəki hesabında paylaşım olunub.

    "Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Azərbaycan xalqını Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə səmimiyyətlə təbrik edir.

    Qoy bu əlamətdar gün qürur, sevinc və sülh, rifah və tərəqqi dolu gələcəyə dair yeni ümidlər gətirsin", - paylaşımda qeyd olunur.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Müstəqilliyin Bərpası Günü Təbrik
    В ЕС поздравили Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости
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    44 - Tezliklə

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    Aİ Nümayəndəliyi: Qoy Müstəqilliyin Bərpası Günü Azərbaycana qürur, sevinc, rifah gətirsin
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