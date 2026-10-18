Aİ Nümayəndəliyi: Qoy Müstəqilliyin Bərpası Günü Azərbaycana qürur, sevinc, rifah gətirsin
- 18 oktyabr, 2026
- 18:16
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Azərbaycan xalqını Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib
Aİ (Avropa İttifaqı) Nümayəndəliyi Azərbaycan xalqını Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı nümayəndəliyin "X"dəki hesabında paylaşım olunub.
"Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Azərbaycan xalqını Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə səmimiyyətlə təbrik edir.
Qoy bu əlamətdar gün qürur, sevinc və sülh, rifah və tərəqqi dolu gələcəyə dair yeni ümidlər gətirsin", - paylaşımda qeyd olunur.
🇪🇺🇦🇿 The Delegation of the European Union to Azerbaijan warmly congratulates the people of Azerbaijan on the Day of the Restoration of Independence. May this special day bring pride, joy and renewed hope for a future of peace, prosperity and progress. https://t.co/064AkctgBi— EUinAzerbaijan (@EUinAzerbaijan) October 18, 2026